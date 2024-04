ANCONA Esagera con l’alcol e collassa sotto gli occhi degli amici. Si sono vissuti momenti di paura e apprensione mercoledì notte al Passetto, quando in spiaggia è svenuto uno studente Erasmus di 20 anni, proveniente da Malta e attualmente studente dell’Univpm. Il ragazzo è stato soccorso a due passi dagli ascensori dal personale della Croce Rossa, i cui volontari sono stati aiutati durante il trasporto a mano dagli amici del 20enne, finito all’ospedale di Torrette. Fortunatamente non è in pericolo di vita: è stato registrato al triage con un codice giallo.

La paura

È poco prima delle 4 che il giovane studente universitario si è sentito male. In quel momento si trovava insieme ai suoi amici. Tutto il gruppetto era andato verso la spiaggia del Passetto per trascorrere una notte di festa, bevendo qualche drink. Tanto per il giorno dopo, Festa della Liberazione, non erano previste lezioni all’università. La serenità e la spensieratezza sono state improvvisamente spazzate via. Il 20enne ha iniziato a sentirsi male, barcollando e collassando sotto gli occhi dei suoi amici. Tutta colpa, almeno stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, dei drink ingurgitati nelle ore precedenti. In particolare, il gruppetto di universitari ha puntato il dito contro i 4 Negroni bevuti dal 20enne. Non proprio un cocktail esente dall’alcol. Tutt’altro. Il giovane, forse anche inconsapevole della potenza alcolica del drink tipicamente italiano, non ha retto e ha perso i sensi. Tra lo sconcerto e la paura sono stati i colleghi universitari a lanciare l’allarme.

Il trasporto

In spiaggia, tra il buio e un clima non proprio primaverile, sono scesi i volontari della Croce Rossa, che hanno stabilizzato le condizioni dello studente e poi lo hanno caricato sulla barella. Per il trasporto, dovendo affrontare la scalinata, il personale è stato aiutato dagli amici del 20enne. Il ragazzo è stato successivamente trasferito con l’ambulanza al pronto soccorso di Torrette. Nel frattempo, si era parzialmente ripreso. È difatti entrato all’ospedale con un codice di media gravità.