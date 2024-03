Ancona, Roberto Boscaglia è il nuovo allenatore: le prime parole biancorosse

Ora è ufficiale, Roberto Boscaglia è il nuovo allenatore dell’ Ancona . Superati, come da noi anticipato già nell'edizione odierna (25 marzo) del Corriere Adriatico, l'ex Spal Roberto Venturato e Luciano Foschi, ancora sotto contratto con il Lecco. All’indomani dell’esonero di Gianluca Colavitto dopo la pesante sconfitta contro la Recanatese e la feroce contestazione dei tifosi dorici, la società di via Schiavoni ha deciso di affidare la panchina all’esperto allenatore siciliano nato a Gela, classe ’68. Tramite una nota sul proprio sito, l’Ancona ha ufficializzato da pochissimi minuti l’arrivo del tecnico ex Trapani, Brescia, Novara, Virtus Entella, Palermo e Foggia. Contratto di tre mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza (totale 15 mesi) con annessi bonus per il raggiungimento dell'obiettivo