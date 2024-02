Dalla scuola guida a Pesaro a navigatore di Calzona sulla panchina del Napoli: ecco chi è il vice allenatore Gianluca Segarelli, una vita da mediano

I p' me, tu p' te. Quando nel settembre del 2022 Francesco Calzona chiamò al telefono Gianluca Segarelli per proporgli di entrare nello staff della nazionale Slovacca, l'ex mediano di Vis, Ancona e Cesena, allenava una squadra giovanile pesarese e stava seriamente pensando di prendersi una pausa dal calcio. Da qualche tempo, infatti, lavorava come istruttore di scuola guida: ora, 15 mesi dopo, si troverà a fare da navigatore a Calzona in Serie A e Champions League. Prima fermata, il Barca di Lewandowski.