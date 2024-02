Napoli, nello staff di Calzona il ritorno di due ex giocatori: ci sarà anche Hamsik?

«Ora diamo a Calzona il benvenuto e cerchiamo di aiutarlo senza contrati». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intercettato in strada da Sky Sport, ha parlato dell'arrivo del nuovo allenatore del Napoli. Mentre i tifosi partenopei salutano l'ormai ex tecnico toscano Walter Mazzarri, esonerato poche ore fa, altri supporter sognano il ritorno di volti che hanno segnato la storia recente del Napoli. Uno su tutti: il ritorno di Marek Hamsik.

Chi si rivede

Guarda un po' chi si rivede. Tornano alla base azzurra due volti noti: Bonomi, difensore che ha militato nel Napoli dal 2001 al 2004 e che fungerà da vice di Calzona, ma soprattutto quello di Sinatti, preparatore atletico che ha fatto le fortune del club campione d’Italia, separatosi dal Napoli proprio questa estate con l’arrivo di Rudi Garcia.

Il tweet

Questo il tweet di Orazio Accomando, che attraverso il suo account Twitter ha reso noto l’intero staff di Calzona:

«Napoli, definiti gli accordi con Calzona. Sarà allenatore per i prossimi 4 mesi. Capitolo staff: Bonomi vice, Sinatti preparatore, Marco Brini match analyst, anche Grava nello staff. Si lavora ad un ruolo diverso per Hamsik perché non è in possesso del patentino di allenatore».



#Napoli, definiti gli accordi con #Calzona. Sarà allenatore per i prossimi 4 mesi. Capitolo staff: Bonomi vice, Sinatti preparatore, Marco Brini match analyst, anche Grava nello staff. Si lavora ad un ruolo diverso per Hamsik perché non è in possesso del patentino di allenatore.… https://t.co/Cqs7oNBkN7 — Orazio Accomando (@OAccomando91) February 19, 2024

Marekiaro

Lo staff Nel mentre, sono sempre maggiori le indiscrezioni relative allo staff che comporrà il team di quest’ultimo.

Non ci sarà Marek Hamsik secondo DAZN, all’ex bandiera del club manca il patentino, motivo per cui si cercherà per lui un ruolo in società.