La speranza di Calzona e Segarelli: «Dobbiamo ancora credere alla Champions»

«Osimhen sta tornando sui suoi livelli, non aveva grande condizione dopo la Coppa d'Africa» dice Francesco Calzona, allenatore del Napoli (nel suo staff, come vice, anche l'ex Vis e Ancona Gianluca Segarelli) che si coccola il suo bomber dopo il successo di Sassuolo «Stessa cosa per Kvaratskhelia: ha vissuto un momento difficile, oggi ha dimostrato il calciatore che è. Entrambi non hanno mai fatto polemica e hanno sempre lavorato a testa bassa. I cambi? Se durante il match vedo che sono in difficoltà, metto forze fresche».

«Dal primo allenamento questa squadra ha dato il massimo. Per me è stata una sorpresa la disponibilità totale. C'è voglia di allenarsi, stare insieme. Non è facile scrollarsi di dosso le scorie. Lavoriamo da una settimana insieme, ho visto intensità e qualità in settimana. Mi fa ben sperare.

Il merito è della squadra» ha spiegato il neo allenatore azzurro a Dazn a fine partita.

«Siamo nella situazione in cui puoi solo pensare alla prossima partita. Abbiamo sfide importanti ma siamo anche una squadra importante. Dobbiamo cullare ancora la speranza Champions, provando a vincere più partite possibili» ha spiegato Calzona.

Che spiega le sue idee: «Quello che ha fatto Spalletti qui è ineguagliabile. Io provo a proporre un calcio semplice che sia anche offensivo. Sono qui da poco, la squadra ha già fatto passi da gigante. Dobbiamo continuare su questa squadra e migliorare anche quanto fatto oggi».