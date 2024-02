Napoli-Barcellona 1-1, l'esordio della coppia Calzona-Segarelli: «Nel finale credevamo di poterla vincere»

La prima volta di Ciccio Calzona, con il "pesarese" Gianluca Segarelli vice, un pareggio che regala fiducia contro il Barcellona e che tiene aperta la speranza qualificazione. «Abbiamo tanto da lavorare ma ho fatto i complimenti ai miei. Abbiamo ritrovato la voglia di lottare e fatto un buon secondo tempo» le parole del neo allenatore azzurro a fine gara.

«C'è da fare un passo in avanti. Qualcuno non stava benissimo, quando staranno meglio chiederò di più soprattutto dal punto di vista difensivo. Non si può concedere così tanto a una squadra come il Barcellona» ha spiegato a Prime Calzona «Nel finale credevamo di poter vincere, è un segnale importante, non c'è stato alcun calo. Mi è piaciuto lo spirito. Ho visto dare l'anima, non ci stavamo a perdere. Chi è subentrato ci ha dato linfa giusta, sono entrati tutti bene».

Quindi cosa c'è da salvare? «Nella prima mezz'ora abbiamo sofferto tanto ma poi abbiamo reagito, seppur nel disordine. Questo è fondamentale. Avere questa dote mi soddisfa».