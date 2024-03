Napoli, Calzona torna a fare il Ct della Slovacchia: il primo allenatore diventa (per alcuni giorni) l'ex Vis Gianluca Segarelli

Sarà Gianluca Segarelli a seguire da vicino le condizioni di salute di Victor Osimhen. Con la pausa per le nazionali si ferma il campionato di Serie A ma proseguono gli allenamenti. A Napoli, dopo l'allenatore Francesco Calzona ricopre anche il ruolo di ct della Slovacchia, la soluzione è questa: Calzona in Nazionale (il 23 l'impegno con l'Austria, tre giorni dopo lo scontro con la Norvegia di Haaland) e il suo vice, Gianluca Segarelli, che è anche prezioso collaboratore tecnico della selezione slovacca che annovera Lobotka, Duda e Skriniar, a Napoli a fare momentaneamente il primo allenatore (pur senza 10 giocatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali).

Poi la sfida con il Gasp

Un lavoro prezioso quello dell'ex vissino, ormai pesarese d'adozione, visto che alla ripresa del campionato, alle 12.30 del 30 marzo, i partenopei ospiteranno al Maradona l'Atalanta di Gasperini (altro ex vissino).