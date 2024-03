Slovacchia verso Euro24, Calzona e Segarelli convocano l'ascolano Ďuriš in nazionale

ASCOLI - Dávid Ďuriš è stato convocato dal CT della Nazionale maggiore della Slovacchia – nonché allenatore del Napoli – Francesco Calzona (il suo vice al Napoli e collaboratore tecnico in nazionale è l'ex Vis Gianluca Segarelli) per la disputa di due match amichevoli, utili in preparazione agli Europei, che vedranno la Slovacchia debuttare col Belgio il prossimo 17 giugno.

Le partite

Il 23 marzo, al “Národny” Futbalovy Stadión di Bratislava, è in programma Slovacchia-Austria, alle ore 18, mentre il 26 marzo, alle ore 19, Ďuriš affronterà la Norvegia allo “Ullevaal” Stadium di Oslo.