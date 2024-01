La Vis Pesaro e mister Banchieri insieme fino al 30 giugno 2026: c'è la firma

PESARO - In un calcio dove gli esoneri vanno sempre più di moda e poco cambia se si parla di serie A o C o anche dilettanti, ecco l'annuncio a sospresa. E' quello della Vis Pesaro 1898 che comunica l’accordo con mister Simone Banchieri per il rinnovo di contratto fino al prossimo 30 giugno 2026.

"Mister Banchieri ha assunto la guida della Vis Pesaro il 3 aprile 2023, conducendo - recita il comunicato ufficiale della società - la squadra alla salvezza. Oltre ad aver rinnovato la fiducia per la stagione attuale, la società intende continuare questo rapporto di reciproca stima e collaborazione fino al 2026, con l’augurio di raggiungere insieme i migliori obiettivi sportivi".