PESARO Continua in casa Carpegna Prosciutto la ricerca del giocatore che dovrà sostituire Matteo Tambone, mentre quella che scenderà in campo sabato alle 20.30 a Brescia sarà una squadra priva di due giocatori fondamentali come appunto Matteo Tambone e capitan Carlos Delfino. La partita per la Carpegna Prosciutto sarà ancora più difficile e complicata, viste le rotazioni limitate che avrà a disposizione coach Jasmin Repesa contro una formazione come la Germani, dotata di un roster piuttosto lungo considerato che è impegnata anche in EuroCup.

In casa Vuelle ci si aspetta una reazione da parte di quei giocatori che finora non sono riusciti a rendere secondo le attese e ognuno dovrà dare quel qualcosa in più per poter provare a conquistare i due punti. L’obiettivo della Germani anche in questa annata è quello di stazionare costantemente nella parte alta della classifica. Entrambe le formazioni hanno gli stessi punti (due vittorie e due sconfitte) e se la Vuelle riuscisse ad imporsi recupererebbe immediatamente il passo falso di domenica scorsa.



I numeri



Dando uno sguardo ai numeri individuali dei prossimi avversari della Carpegna Prosciutto, il giocatore che ha segnato più punti per la squadra di coach Alessandro Magro è John Petrucelli, che ha anche la migliore percentuale nel tiro da 2 con il 65,5 % e in quello da 3 con il 55,6 % prendendo in esame i giocatori che hanno effettuato almeno 10 tiri, oltre ad essere primo assieme ad Amedeo Della Valle nei falli subiti, ma quest’ultimo è anche il più preciso nei tiri liberi visto che viaggia con l’89,5 %. Petrucelli comanda anche nella valutazione individuale di squadra, nelle palle recuperate e nei falli commessi. Il giocatore maggiormente impiegato ad oggi è lo statunitense Troy Caupain, che è anche quello che perde più palloni, ma è il leader negli assist finora. Ai rimbalzi offensivi comanda il centro statunitense di passaporto nigeriano Tai Odiase, mentre nei difensivi e in quelli totali a fare la voce grossa è l’americano Kenny Gabriel. Tornando alla sconfitta contro Napoli, la Carpegna Prosciutto è stata ammonita per guasto delle attrezzature obbligatorie (precision time e cronometro) ed è stata sanzionata con 500 euro per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri. Mentre in vista del match di Brescia sono stati designati a dirigere la gara Saverio Lanzarini di Bologna, Valerio Grigioni di Roma e Fabrizio Paglialunga di Massafra.