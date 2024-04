Perugia, scontri in curva nord: 18 Daspo ai tifosi. E 5 steward fanno entrare senza biglietto

PERUGIA - La questura ha emesso 18 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi perugini che lo scorso 23 marzo, nel corso della partita di calcio Perugia – Pineto, valevole per il campionato nazionale di calcio di serie C, si sono resi responsabili di gravi condotte, pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella circostanza numerosi tifosi hanno lanciato seggiolini e di fumogeni nella curva Nord dello Stadio “R. Curi”. Le condotte in argomento avevano indotto l'arbitro a sospendere l'incontro per alcuni minuti.

In relazione al sopracitato evento, lo scorso 28 marzo, il questore di Perugia, aveva già emesso ulteriori 3 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi che, in seguito degli scontri, erano stati arrestati dalla digos; nei loro confronti, il Giudice aveva disposto, altresì, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Grazie alle indagini della Digos di Perugia e all’attenta visione delle immagini del sistema di videosorveglianza nonché alle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica, gli investigatori sono risaliti all’identità degli altri tifosi coinvolti, oggi destinatari dei provvedimenti in argomento.

I 18 provvedimenti vieteranno ai destinatari l’accesso alle manifestazioni sportive di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato per un periodo che varia da 5 a 10 anni tenuto conto della gravità delle singole condotte e dei pregiudizi pregressi.

Ai 18 tifosi sarà, altresì, interdetto – a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva – l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio, nonché, in un’area ricompresa in 200 metri di distanza dagli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni.

L’eventuale violazione del divieto potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 40mila euro.

Nel medesimo contesto il Prefetto della provincia di Terni, su proposta della Questura di Perugia, ha, inoltre, disposto l’interdizione all’impiego - presso tutti gli impianti sportivi nazionali – di 5 steward che, in occasione dell’incontro di calcio in argomento, hanno consentito l'accesso abusivo nell'impianto di alcuni tifosi sprovvisti del titolo valido per l’ingresso.