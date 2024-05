Concerto Primo maggio, le pagelle dei look: Big Mama Moulin Rouge (7), Ditonellapiaga giustissima (9), De Santis dei Santi Francesi biondo (8)

Concertone primo maggio al Circo Massimo. La pioggia ferma i cantanti per i problemi tecnici, ma non i look estrosi in barba al freddo del Primo maggio romano. Ecco le nostre pagelle.

Noemi total denim (8)

Il completo con pantalone a gamba larga e giacca lunga è blu elettrico, è total denim, è anche casual ma molto attuale. Assolutamente in linea con il Primo maggio e con il suo stile che negli ultimi anni non ha fatto altro che migliorare.

Giusy Ferreri dark lady (6)

Basta con questo pizzo nero: va bene il personaggio ma siamo all'evento più pop da inizio primavera.

Mettitela una cosa colorata, Giusy.

Big Mama Moulin Rouge (7)

Non ha freddo, o almeno così pare. Bustino black&white e gonna con innumerevoli spacchi, sembra sia rimasta bloccata nell'esibizione di Sanremo in cui intonava "Voulez-vous coucher avec moi". Ci sta, ma avremmo cambiato le scarpe: quelle da ginnastica non sono proprio in linea con l'outfit.

Caffellatte boh (5)

Sotto ha un tubino microscopico, sopra un teddy che nemmeno a novembre. Lo avrà rubato a qualcuno fiutando la pioggia (che era difficile non prevedere, ci viene da dire)?

Ditonellapiaga giustissima (9)

Sexy ma senza prendersi troppo sul serio, con la gonna a sirena, il plateau e l'eyeliner ma con anche la t shirt e il cappello texano. E' uscito pure il sole e noi vorremmo decisamente essere lei.

I Santi Francesi (8)

Biondo (!), oversize, giacca sartoriale da poeta esistenzialista e maledetto, un po' un incrocio tra Damiano David e Jack Sparrow, Alessandro De Santis (che si è cancellato dai social e quindi non possiamo più seguirlo) fa sempre la sua figura.