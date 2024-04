Morto Luke Fleurs: il calciatore sudafricano è stato ucciso a colpi di pistola. Aveva 24 anni

Lutto nel mondo del calcio. Il calciatore sudafricano Luke Fleurs è morto all'età di 24 anni, ucciso a colpi di pistola da alcuni malviventi. Il ragazzo si trovava in una stazione di servizio nella periferia di Johannesburg, aspettando di essere servito da un benzinaio, quando è stato colpito da alcuni uomini che hanno cercato di rubargli l'auto.

Secondo il portavoce della polizia, il tenente colonnello Mavela Masondo, gli aggressori (non ancora identificati) avrebbero affrontato Fleurs, spingendolo fuori dalla macchina e sparandogli a sangue freddo. Una morte tragica che ha lasciato un vuoto all'interno del club per cui giocava, i Kaizer Chiefs, che ha dato addio a Luke: «I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte alla famiglia di Luke e ai suoi amici in questo momento difficile».

Chi era Luke Fleurs

Luke Fleurs è stato un calciatore professionista, di ruolo difensore, che ha militato nella massima serie sudafricana.

Ha vestito la maglia del Sudafrica Under 21, partecipando anche alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Nato a Cape Town, in Sudafrica, ha iniziato a giocare a calcio con la squadra della sua città, passando poi al SuperSport Utd (club della città di Pretoria). Dal 2023 vestiva la maglia dei Kaizer Chiefs, club della Premier Soccer League (massima serie sudafricana).