CHIARAVALLE - Un episodio spiacevole che ha dato l’avvio a polemiche e commenti sui social. Ieri mattina, giorno di mercato a Chiaravalle, in mezzo a parecchia gente nella zona del parco Allende un cane non tenuto al guinzaglio dalla padrona ha assaltato un altro cane, regolarmente tenuto a guinzaglio da un chiaravallese. Alla scena hanno assistito alcune persone che hanno poi cercato di chiarire l’episodio, esortando chi non tiene adeguatamente sotto controllo i propri animali a farlo.

«Fortunatamente – ha detto una donna che ha assistito alla scena - il cane aggredito è riuscito a divincolarsi e liberarsi dalla pettorina-collare fuggendo in strada, ma sempre inseguito dall’altro, incurante dei richiami della sua padrona. La vicenda sarebbe potuta finire in modo cruento ed invece, fortunatamente, il cane aggredito con è stato ferito».

La donna che ha assistito alla scena non vuole scatenare polemiche ma sottolinea che in quel luogo avrebbero facilmente potuto trovarsi mamme con i passeggini e bambini piccoli e che il cane aggressivo avrebbe potuto morderli. «Anche se la proprietaria del cane ha sostenuto che il suo animale non si era mai comportato così – conclude la chiaravallese - sarebbe opportuno che tutti rispettare norme e leggi e addestrino i loro cani per renderli equilibrati e non aggressivi».