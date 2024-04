Passa con i cani da caccia in un terreno, scatta l'aggressione: 46enne accoltellato, indagini in corso a Pieve Torina

PIEVE TORINA Accoltellato un uomo di 46 anni, è finito in ospedale con una ferita al torace, ma non è in pericolo di vita. L’allarme è scattato nel pomeriggio. Sono ancora da chiarire i contorni dell’aggressione.

Le indagini

Sul fatto indagano i carabinieri di Camerino. Stando a una prima ricostruzione, il 46enne era con i suoi cani da caccia quando sarebbe passato nel terreno di un'altra persona e questo avrebbe scaturito prima la lite e poi l'aggressione. Il cacciatore è stato portato all'ospedale di Camerino.