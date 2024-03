Caccia russo Su-27 abbattuto a Belgorod, in rete il video dello schianto. È il secondo aereo del Cremlino a precipitare oggi

Ancora caos nella regione di Belgorod, dove questa mattina (12 marzo) è stato abbattuto un caccia russo. A riportarlo è il portavoce dell'intelligence militare ucraina Andry Yusov, che lo ha annunciato in tv, affermando di aver appreso le prime informazioni tramite la rete. A subire l'abbattimento sarebbe stato un caccia Su-27. «Queste informazioni vengono verificate», ha detto Yusov, citato dall'agenzia ucraina Unian. Anche alcuni canali russi avrebbero pubblicato online il video dello schianto del caccia. Unian riferisce che «il video è stato pubblicato anche dal comandante militare Andriy Tsaplienko». Secondo i testimoni ci sarebbe stata una potente esplosione, poi l'aereo è stato visto cadere e si è schiantato in una foresta.

Cos'è il Su-27

Il Sukhoi Su-27 è un caccia progettato dall'Unione Sovietica, sviluppato per competere con gli aerei di quarta generazione degli Stati Uniti, come l'F-15 Eagle. Il Su-27 è un aereo altamente manovrabile, progettato per dominare nei combattimenti aerei grazie alla sua combinazione di potenza, agilità e capacità di armamento.

L'altro aereo precipitato a Mosca

Tra le caratteristiche principali ci sono i motori gemelli che gli conferiscono alte prestazioni e un'ampia gamma di armamenti, tra cui missili aria-aria e armi per il combattimento ravvicinato. Dal modello base Su-27 sono state sviluppate numerose varianti, inclusi il Su-30, Su-33, Su-34, e Su-35, ciascuna pensata per specifiche missioni, dall'intercettazione all'attacco al suolo. Il Su-27 è noto anche per le sue capacità acrobatiche eccezionali, dimostrate in numerose esibizioni aeree internazionali. La NATO ha denominato ufficialmente il caccia sovietico con la sigla SU-27 Flanker.

Un aereo da trasporto militare russo Ilyushin-76 con 15 persone a bordo è precipitato oggi nella regione di Ivanovo, 250 chilometri a nord-est di Mosca. Lo ha reso noto il ministero della Difesa. Secondo i filmati apparsi sui social avrebbe preso fuoco il motore destro dell'aereo che, successivamente si sarebbe staccato precipitando sul terreno. Una giornata decisamente sfortunata per l'aviazione russa.