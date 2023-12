BELVEDERE OSTRENSE Avrebbe utilizzato le trappole senza autorizzazione per catturare gli animali selvatici, in particolare i fagiani. È questa l’accusa che ha portato sotto processo un 77enne, residente a Belvedere Ostrense.

L'uomo nei guai

L’uomo è finito nei guai dopo la segnalazione della Polizia Provinciale e le immagini rilevate da una foto trappola piazzata in un’area di campagna ricadente all’interno della zona di ripopolamento e cattura. I fatti risalgono al febbraio del 2019. Stando a quanto emerso in udienza sulla scorta della tesi difensiva, l’uomo non avrebbe toccato la trappola per usarla a suo piacimento, bensì per liberare un fagiano che era stato catturato e che, secondo la versione del pensionato, gravava in uno stato di sofferenza. Ieri, davanti al giudice Pietro Merletti, ha testimoniato un operatore della Polizia Provinciale, che ha riferito sul collocamento della trappola in una zona adibita al ripopolamento di alcuni animali selvatici. Il pensionato è difeso dall’avvocato Bruno Brunetti. Il processo è stato aggiornato per poter terminare l’istruttoria.