BELVEDERE OSTRENSE - Una torta con 108 candeline per la più anziana della provincia. Ci vuole un bel respiro per spegnerle tutte. Ma di fiato e anche di coraggio ne ha tanto nonna Giuseppina Ceccarelli, per tutti Peppa, che venerdì 7 luglio ha festeggiato il traguardo dei 108 anni. Peppa, tutti la chiamano così a Belvedere – dove vive insieme alla figlia Rosa e al genero – era un’abile sarta. Una di quelle che il mestiere del taglio e cucito lo aveva imparato a bottega da piccola. Per tutta la vita è stata punto di riferimento per il paese, ha cucito abiti e rattoppato per intere generazioni di belvederesi.

Longeva di famiglia (i genitori sono deceduti in anzianità e le sue due sorelle e il fratello sono ultranovantenni) è amorevolmente accudita dall’unica figlia e da suo marito. Una regina, riverita e amata. L’hanno festeggiata a casa con un piccolo rinfresco, cui non sono voluti mancare la sindaca Sara Ubertini e il consigliere comunale Francesco D’Ambrosio, che l’hanno omaggiata con un mazzo di fiori e una valanga di auguri. Nonna Peppa ha anche superato il Covid lo scorso anno, dando prova di grande forza.

Ma nella vita di dolori e difficoltà ne ha passate tante, con oltre un secolo alle spalle: le guerre mondiali, la Spagnola e la morte dell’amato marito. «Ha una tempra molto forte – dice la sindaca Sara Ubertini – che le ha permesso di superare anche la pandemia, grazie anche all’amore di cui è circondata e alle cure della figlia e del genero. Nonna Peppa è un simbolo per la comunità», un simbolo di longevità e di forza, amata da tutti i belvederesi che si sono idealmente stretti a lei.

Nonna Peppa è la più anziana della provincia di Ancona, terza centenaria delle Marche insieme a Bruno Gambini (108 anni di Fano, nato anche lui il 7 luglio 1915) e a Domenica Ercolani di Pesaro che batte tutti con i suoi 113 anni, la più anziana d’Italia. Nella penisola sono 102 gli ultracentenari come Peppa.