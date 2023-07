Ha 92 anni ma ne dimostra 70, la bisnonna di TikTok rivela il suo segreto: «Ecco come fare a mantenersi giovani»

All'età di 92 anni sbarca su TikTok e la sua vitalità sorprende gli utenti. Una nuova star è nata sulla piattaforma social più amata dalle nuove generazioni, una nonnina capace di diventare la nonna virtuale di tutti. E oltre i consigli impartiti, dall'alto della sua esperienza di vita, l'anziana signora ha rivelato il suo grande segreto per mantenersi così giovane...

A 92 anni ne dimostra 70: il segreto di giovinezza svelato su TikTok

Da quando ha iniziato a postare video sui social network, Joan Richmond-Woodhouse, non ha avuto un attimo di pace. È stata inondata di messaggi che le chiedevano come fosse possibile che a 92 anni fosse ancora così piena di vita.

Così nonna Joan, che in realtà ha già 10 pronipoti diventando a tutti gli effetti la bisnonna dei social, ha preso coraggio e ha fatto un video in cui spiega il suo grande segreto. «Il modo più efficace per sembrare più giovani è semplice: basta non preoccuparsi del passare del tempo. Invecchiare è una cosa naturale e lo dobbiamo accettare».

Facilissimo no? Il problema è che la pimpante vecchietta sembra avere almeno una ventina di anni in meno e il suo caso sembra essere più unico che raro. «Dovete smettere di preoccuparvi», spiega ai suoi 33mila follower. «Solo così potete mantenervi sani e felici, ma soprattutto senza ansie che fanno male alla mente, ma anche alla pelle. Lo stress è una cosa ridicola.

Preoccupatevi delle cose importanti. Perché preoccuparsi di una cosa sulla quale non si può contrastare?».

Un discorso molto apprezzato dai suoi fan che si sono precipitati a commentare: «Grazie per i tuoi consigli sempre preziosi!». Anche se tra i tanti complimenti c'è chi proprio non riesce ad applicare il consiglio: «Apprezzo tantissimo la tua mentalità e vorrei poterla applicare nella mia... non so proprio come riuscire a non preoccuparmi», scrive una ragazza.

L'aiutino segreto

Il video ha riscosso un successo esagerato, diventando virale in pochi giorni. Ma mai fermarsi al primo e unico video di un'influencer, anche se così amorevole... In realtà in alcuni video precedenti, infatti, nonna Joan un piccolo segreto che la mantiene giovane da anni lo ha rivelato.

«Sono almeno 30 anni che uso la crema Nivea sul corpo e sul viso», racconta la 92enne. «Ho iniziato a usarla e non ho più smesso, mi idrata la pelle come nessuna altra crema e credo proprio che abbia avuto i suoi benefici», ha ammesso. Chissà se dopo questa rivelazione qualche sua follower più giovane non abbia deciso di acquistare il primo barattolino di crema, cercando di emulare la simpatica nonnina.