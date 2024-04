Padova, anziana sbranata dai suoi cinque cani: amputati avambraccio sinistro e braccio destro

Le hanno dovuto amputare il braccio destro e l'avambraccio sinistro perchè è stata assalita e sbranata dai suoi cinque cani. L'anziana, protagonista di questa vicenda, è stata aggredita in casa dai suoi animali cani di grossa taglia, riportando poi in ospedale l'amputazione dell'intero arto superiore destro e dell'avambraccio sinistro.

Anziana perde le braccia: è stata assalita dai suoi cinque cani

Il fatto è accaduto a Mortise (Padova) dove i carabinieri sono intervenuti per salvare la donna, di 83 anni.

I militari hanno raggiunto l'interno dell'appartamento al primo piano dell'edifico e, dopo aver allontanato gli animali, hanno soccorso l'anziana che si trovava a terra priva di sensi.

Trasportata presso l'ospedale di Padova dal personale del 118, a seguito delle gravi lesioni riportate ha subito l'amputazione dell'intero arto superiore destro e dell'avambraccio sinistro. La donna è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.