San Benedetto, la finta addetta della parrocchia distrae l'anziana, la complice le ripulisce casa: prese le ladre, tradite dall'auto ammaccata

SAN BENEDETTO - Sono riuscite a rubare gioielli e denaro ad un'anzianza nel centro di San Benedetto, ma la Polizia è riuscita ad arrestare due delle 4 donne che hanno messo a segno il raggiro, risultate, tra l'altro, già conosciute per epidosi simili.

Il colpo risale al 21febbraio scorso, quando una delle donne, fingendosi un'addetta della parrocchia per il ritiro degli oggetti per la beneficenza, è riuscita a carpire la fiducia di un'anziana che l'ha accolta in casa. E mentre la distraeva chiacchierando in cucina, una sua complice è entrata dalla porta lasciata aperta, cominciando a rovistare in casa. Ma i rumori hanno insospettito la vittima, che ha sorpreso la ladra mentre razziava soldi e gioielli in camera. Immediatamente ha cominciato a urlare, costringendo le due donne alla fuga: in strada le attendevano altre due donne su un'utilitaria bianca con il portellone ammaccato. Proprio il danno è stato decisivo per individuare l'auto tramite i filmati di videosorveglianza ed appurare che era già stata utlizzata per colpi simili nel teramano. Gli elementi raccolti venivano raccolti all’interno di un’articolata informativa di reato a carico delle due donne, trasmessa poi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno che, vagliato l’esito degli accertamenti svolti, faceva richiesta di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico delle due donne identificate. Nella mattinata di lunedì, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato, in collaborazione con le Squadra Mobili delle Questure di Teramo e Ascoli Piceno, ha rintracciato le autrici del furto presso le rispettive abitazioni nel teramano, portandole alla casa Circondariale di Teramo.