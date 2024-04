SPINETOLI È accaduto come nel più classico dei copioni del genere. Un’anziana, affetta da disturbi alla vista, è stata la vittima prescelta per una truffa a domicilio. La signora, sola in casa, ha aperto la porta a uno sconosciuto che le ha detto di avere un credito assicurativo da riscuotere dal figlio. Il malvivente, dopo aver raggirato la malcapitata, si è fatto consegnare 150 euro in contanti per poi dileguarsi a bordo di un’auto scura. Il truffatore, descritto dalla vittima come un quarantacinquenne di altezza media con i capelli brizzolati, ha messo a segno il colpo che è stato denunciato alle forze dell’ordine dai parenti della donna. La comunità spinetolese é stata subito allertata circa l’accaduto sulla pagina di whatsapp “Proteggiamo Spinetoli” dove la figlia della signora ha raccontato quanto successo alla madre e avvisato i compaesani a prestare la massima attenzione con gli estranei. Gli abitanti del borgo, che si sono già rivolti alle istituzioni per la prevenzione dei numerosissimi furti avvenuti negli ultimi due mesi, che hanno interessato una ventina di abitazioni, sgomenti hanno accolto la notizia del raggiro come di un nuovo pericolo a cui sono esposte le categorie più deboli, come appunto gli anziani.