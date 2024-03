ANCONA - Soccorso complicato ad un'anziana, ma alla fine i soccorritori riescono a raggiungerla e portarla ospedale. È avvenuto in zona Barcaioli, dove un'anziana di 82 anni è caduta in casa e lei stessa ha chiamato i soccorsi. Per fare entrare i sanitari della Croce Gialla i vigili del fuoco hanno dovuto segare il cancello di accesso all'abitazione, la donna è stata portata a Torrette con un codice di media gravità.