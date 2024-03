Ancona, provoca il caos alla stazione: 41enne all'ospedale per ubriachezza due volte in un giorno

ANCONA - Ubriaco provoca il caos alla stazione: portato all'ospedale di Torrette, si scopre che era già la seconda volta in un giorno e sempre per lo stesso motivo.

Un quarantunenne ubriaco senza fissa dimora e in stato confusionale è stato fermato dalla Polizia alla stazione, poi ha cercato di allontantanarsi ed entrare in un locale, ma è stato nuovamente bloccato. Giunti all'ospedale, i soccorritori della Croce Gialla sono accorti che era già stato portato in mattinata a Torrette, sempre per un abuso etilico.