ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 10,15 circa in via Volterra ad Ancona per l'incendio di un’autovettura.

Usato il liquido schiumogeno

La squadra dei Vigili del Fuoco ha spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’intera zona dell’intervento. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.