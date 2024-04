PESARO - Arrestato dalla polizia di Rimini e Pesaro, in flagranza di reato, un ragazzo di 20 anni, presunto autore di una truffa aggravata commessa il 16 aprile nei confronti di una signora a Pesaro. L’attività congiunta degli inquirenti, ha permesso di individuare e identificare il presunto autore del raggiro a una anziana.

Nello specifico, infatti, una signora di 80 anni era stata contattata al telefono da un finto carabiniere, che le aveva prospettato delle gravi conseguenze giudiziarie nei confronti del figlio a causa del mancato pagamento di un verbale amministrativo da 5mila euro. Per impedirle di verificare la situazione con il figlio è rimasto al telefono facendole forte pressione fino all’arrivo di un uomo, che, facendo leva sul rischio che gli affetti della donna potessero passare dei gravi guai legali, è riuscito a farsi consegnare circa 2.500 euro in contanti e numerosi monili in oro. Nel giro di pochissimo gli investigatori della Mobile di Pesaro sono riusciti ad individuare l’auto su cui si stava allontanando il truffatore, allertando i colleghi di Riccione. Fermato nei pressi dell’ospedale di Rimini il 20enne aveva con sé parte dei contanti e tutti i monili in oro dell’anziana e per questo è stato arrestato.