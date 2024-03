Milano, 83enne nega l'elemosina a un clochard e viene aggredita: «Mi ha colpito con la stampella»

Aggredita da un clochard perché si era rifiutata di dargli qualche spicciolo. Accade a Milano, dove una donna di 83 anni ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. La vicenda è poi finita sulla pagina "Milano bella da dio", un portale di storie metropolitane, postata dal genero insieme a una foto dei postumi della caduta dell'anziana. La donna presenta dei vistosi lividi sul volto, che sarebbero stati causati dalla caduta scaturita dall'aggressione del senzatetto a cui si era rifiutata di fare l'elemosina.

Anziana aggredita da un clochard a Milano

Da quanto si è appreso l'83enne, avvicinata in via Carducci, nel centro cittadino, venerdì scorso, aveva sulle prime dichiarato agli agenti che l'avevano raggiunta al Policlinico di essersi agitata e di aver inciampato, cadendo. Ieri invece la sua storia è stata postata e anche la successiva denuncia presentata in commissariato, nella quale affermava di «essere stata colpita con una stampella» dal clochard mentre si allontanava e di essere caduta a terra per questo motivo. L'anziana, dimessa dopo un periodo d'osservazione, ha riportato 15 giorni di prognosi.

Dai primi accertamenti è emerso che i filmati di alcune telecamere stradali avrebbero ripreso il momento in cui il senzatetto colpisce l'anziana e lei cade in avanti sull'asfalto.

La ricostruzione

Questa la ricostruzione della dinamica postata sui social: «Nel primo pomeriggio di Venerdì 1 Marzo, dopo essersi recata al supermercato, l’anziana signora è stata avvicinata da un soggetto anziano, probabilmente un clochard (corporatura magra, altezza media, presumibilmente italiano, avente una barba lunga brizzolata e indossante abiti scuri) che munito di una stampella, le ha chiesto insistentemente l’elemosina. Quando l’83 enne si è rifiutata di dargli del denaro, l’uomo si è riavvicinato e l’ha colpita con la sua stampella all’altezza delle spalle. La signora si è difesa con il suo bastone d’appoggio per allontanarlo ma non è bastato: l’uomo l’ha presa a bastonate facendola cadere rovinosamente per terra. La signora ha sbattuto la fronte contro l’asfalto ed è stata successivamente soccorsa da alcuni studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che l’hanno aiutata ad alzarsi e a tranquillizzarsi chiamando un’ambulanza. La signora è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Policlinico di Milano. Il referto indicava una ferita richiedente sutura e trauma cranico frontale e altri traumi e abrasioni».



Il genero della vittima dell'aggressione ha raccontato: «Mia suocera sta meglio ma gli ematomi restano. Ci piacerebbe tornare ad una città vivibile come era anni fa. Oggi Milano è invasa da balordi regolarmente impuniti e la violenza colpisce prevalentemente le donne. La polizia è invitata a guardare e non intervenire e l’amministrazione Sala nega l’emergenza e minimizza...».