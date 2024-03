SENIGALLIA - Tragico incidente mortale nella tarda mattinata di oggi sulla Statale Adriatica, in zona Cesano. Un uomo in bicicletta è stato travolto e nell’impatto da un suv ha perso la vita.

L'intervento dell'eliambulanza

Non c’è stato nulla da fare per il 118 che si era attivato anche con l’eliambulanza. Sul luogo dell’incidente ci sono gli agenti della polizia locale di Senigallia per effettuare i rilievi e gestire il traffico.

* Notizia in aggiornamento