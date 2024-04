Donna in sella alla sua bici travolta da un camion a Morrovalle: è in condizioni critiche

MORROVALLE - Schianto nel pomeriggio sulla strada provinciale 485 che da Trodica conduce a Morrovalle. Una ciclista è stata investita e trasportata a Torrette in eliambulanza in gravi condizioni. La donna, di nazionalità cinese, viaggiava in sella alla sua bicicletta e, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, è stata investita da un camion. Subito sono stati chiamati i soccorsi e, nel volgere di pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 e la Croce Verde di Morrovalle e Montecosaro. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.