Serra De' Conti, si amputa parzialmente due dita col tagliaerba: soccorso dall'eliambulanza e operato d'urgenza

SERRA DE' CONTI - Stava potando la siepe in giardino quando ha perso il controllo del tagliaerba e si è ferito gravemente una mano, amputandosi parzialmente due dita. L’infortunio è avvenuto nel pomeriggio a Serra de’ Conti, poco prima delle 17. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 di Arcevia con l’eliambulanza, atterrata nell’elisuperficie di Serra de’ Conti. Dopo le prime cure, l’uomo è stato portato in volo, in codice rosso, a Torrette dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla mano.