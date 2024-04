CUPRAMONTANA - Eliambulanza in contrada San Bartolomeo, intorno alle 17, per soccorrere un 60enne rimasto ferito ad un ginocchio nel maneggiare una motosega mentre era intento al lavoro sembra su una pianta di olivo. Sul posto sono arrivate l’automedica, una ambulanza della Croce Verde e l’eliambulanza, atterrata in un campo presso il casolare di campagna dove era avvenuto l’incidente agricolo. L’uomo è stato, quindi, trasferito all’ospedale di Torrette.

