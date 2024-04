CUPRAMONTANA Si susseguono le segnalazioni di lupi nelle campagne della Vallesina, e sui social scattano l’allarme e l’invito a fare attenzione. Gli ultimi avvistamenti risalgono a qualche giorno fa, in zona Ponte Magno e in via Torre, in territorio di Cupramontana – Monte Roberto, dove un lupo è stato ripreso in video mentre fuggiva con il suo bottino nelle fauci. Il pollaio con 15 galline è stato più che dimezzato, i proprietari si erano assentati dalle 10,30 della mattina fino a circa le 15 e in quell’arco di tempo ne sono scomparse ben 9.

Avvisati dalla vicina, la stessa che ha ripreso il lupo in video, al loro rientro non hanno potuto far altro che la conta delle assenti. «Quella zona – ci raccontano – è piena di animali selvatici, ma non solo di lupi ma anche cinghiali, istrici, tassi, un lupo mi ha attraversato la strada per ben due volte per poi dileguarsi all’interno del giardino di una villetta lungo la Provinciale dei Castelli». Sempre a Castelbellino capoluogo gli abitanti affermano di sentire l’ululato del branco provenire dalla Contrada Noceto mentre a Castelbellino Stazione un esemplare è stato avvistato nei pressi della rotatoria La raccomdazione è non lasciare cibo fuori dall’abitazione, non depositare rifiuti organici fuori dai cassonetti e, soprattutto, tutelare gli animali non lasciandoli liberi. Tutti accorgimenti per evitare danni.