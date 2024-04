CUPRAMONTANA - Riesce a spillare 28.000 euro a un 60enne con un abile raggiro, fingendosi un dipendente del Nucleo sicurezza della banca presso la quale la vittima aveva il conto corrente. Con la scusa del tentativo di accesso al suo conto dall’estero per un presunto prelievo fraudolento, il truffatore induce l’ignaro cliente a eseguire una serie di bonifici, specificando che si trattava di finte transazioni senza addebito effettivo, con importi casuali che arrivavano anche a 10mila euro. Ma che poi, non si sono rivelati una prova ma vere operazioni bancarie che alla fine, sommate, hanno portato a una somma di ben 28mila euro. La truffa è stata consumata ai danni di un 60enne di Cupramontana.

L’uomo, dopo che il vero dipendente della banca lo aveva contattato per chiedere il motivo di quella serie di bonifici per un importo complessivo tanto elevato, si era reso conto di essere stato truffato e aveva chiesto aiuto ai Carabinieri della locale Stazione. I militari, dopo aver contattato la banca, hanno scoperto che i bonifici erano stati accrediti su una carta Postepay.

Non era possibile però risalire al numero completo. Per questo i Carabinieri si sono recati alla Posta e, con la collaborazione degli operatori, sono riusciti a risalire al numero completo della Postepay e quindi al suo intestatario. Tramite i canali di Poste Italiane, sono riusciti a far bloccare la carta. Ma il truffatore era riuscito a prelevare già 2000 euro. I Carabinieri hanno quindi avanzato all’autorità giudiziaria l’istanza di sequestro della somma e il trasferimento della stessa in un fondo unico di giustizia per i restanti 26mila euro. E sono riusciti a ottenerla. Nel frattempo, identificato l’autore della truffa – si tratta di un 30enne napoletano pluripregiudicato per analoghi reati - è stato denunciato per truffa. In questi giorni, è stato chiesto ed ottenuto il dissequestro della somma restante e la restituzione al legittimo proprietario.