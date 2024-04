Emergenza lupi, attaccano le galline e fanno una strage. Allarme tra gli allevatori

CUPRAMONTANA Si susseguono le segnalazioni di lupi nelle campagne della Vallesina , e sui social scattano l’allarme e l’invito a fare attenzione. Gli ultimi avvistamenti risalgono a qualche giorno fa, in zona Ponte Magno e in via Torre, in territorio di Cupramontana – Monte Roberto, dove un lupo è stato ripreso in video mentre fuggiva con il suo bottino nelle fauci. Il pollaio con 15 galline è stato più che dimezzato, i proprietari si erano assentati dalle 10,30 della mattina fino a circa le 15 e in quell’arco di tempo ne sono scomparse ben 9.