Inaugurato a Cupramontana il monumento agli Eroi di via Fani

CUPRAMONTANA Si è concluso il Raduno interregionale per il 50° anniversario dalla fondazione della sezione dell'Anc. La giornata, iniziata con la messa presieduta dal vescovo don Gerardo Rocconi, è continuata con un corteo, preceduto dalla Fanfara della Scuola Allievi Carabinieri di Roma, dalle Benemerite, dai Labari delle Sezioni Anc e dalla comunità. Dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento, il corteo ha raggiunto via Ridolfi dove è stato inaugurato il monumento agli Eroi di via Fani alla presenza di familiari delle vittime. «Il monumento vuole parlare alle nuove generazioni e rappresentare la testimonianza di un rinnovato impegno a mantenere elevato il senso dello Stato attraverso il ricordo dei caduti negli anni di piombo e dello stragismo», le parole del sindaco Enrico Giampieri.

Servizio di Nicoletta Paciarotti