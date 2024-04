Si allontana dalla struttura di accoglienza, minorenne rintracciato alla stazione ferroviaria di Ancona

SENIGALLIA - Nella mattinata di oggi i Carabinieri di Senigallia, agli ordini del Capitano Felicia Basilicata, sono stati impegnati nelle ricerche di un minore che si era allontanato da una struttura di Accoglienza del luogo dove era ospite da qualche giorno. Dopo aver acquisito gli elementi descrittivi e allertato tutte le pattuglie disponibili, con l’impiego anche di personale in abiti civili, il ragazzo è stato notato presso la stazione ferroviaria di Ancona dove ei era diretto allo scopo di allontanarsi definitivamente dalla città dorica.

Era sprovvisto di documenti ma avvicinato da personale in abiti civili, sin da subito ha dichiarato di essere il minore scomparso. È stato preso in consegna e, dopo aver accertato che si trattava effettivamente del minore scomparso, è stato affidato alle cure degli operatori di una struttura per i minorenni dopo essere stato rifocillato dagli stessi militari operanti.

Rimane sempre alta l’attenzione di quest’Arma per minori non accompagnati ospiti delle varie strutture del nostro territorio che si allontanano di frequente.