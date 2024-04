Ancona, mister Boscaglia si gode sole e relax a Portonovo: pranzo in riva al mare e selfie con i presenti

ANCONA Dopo la salvezza ottenuta sul campo grazie al pareggio contro la Lucchese - e la concomitante sconfitta della Fermana con il Pescara che ha salvaguardato il distacco necessario per non disputare i playout - sono giorni di relax in casa Ancona. Anche il tecnico Roberto Boscaglia, rimasto in città prima di far ritorno nella sua Sicilia, si è concesso qualche ora di riposo godendosi da buon amante del mare la baia di Portonovo.

LEGGI ANCHE: La Lega Pro fa tappa a Pesaro: Il presidente Marani incontra il sindaco Ricci e la Vis per il progetto "City Club"

Il pranzo da Marcello a Portonovo

Oggi, 30 aprile, il tecnico di Gela è stato avvistato a pranzo insieme al suo vice Antonello Capodicasa e al preparatore atletico Alberto Virgili. La location scelta è il tradizionale ristorante "Il Laghetto" di Marcello Nicolini, grande amico dei colori biancorossi. Boscaglia, prima di salutare, ha posato per un alcuni selfie con i presenti e con i camerieri del locale Giovanni, figlio di Marcello, e Andrea, entrambi tifosi dorici.