Ancona, litigano furiosamente padre e figlio per un elettrodomestico: la polizia interviene nella notte

ANCONA Una lite con relativi schiamazzi. E' questo il motivo dell'intervento nella tarda serata di ieri (5 aprile) della Polizia ad Ancona, in via Valle Miano, per sedare una rissa tra un 26enne di origini tunisine e il proprio padre di 60 anni.

L'intervento

Gli operatori raggiungevano immediatamente l'abitazione riscontrando l'assenza del figlio. L'uomo riferiva ai poliziotti che suo figlio era andato nel suo appartamento per chiedergli del denaro e che al rifiuto dell' uomo il giovane lo avrebbe aggredito. Una volta che gli agenti avevano lasciato la casa, giungeva nuovamente richiesta di intervento da parte del figlio, il quale riferiva di aver litigato nuovamente con suo padre (il motivo sarebbe stato un elettrodomestico). Riportata la situazione alla tranquillità i poliziotti riprendevano il servizio di controllo.