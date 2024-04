ANCONA - Si sente male ma non vuole farsi visitare e litiga con la madre: deve intervenire la polizia. È successo nella serata di ieri, intorno alle ore 23, quandoi poliziotti sono intervenuti nei pressi dell'ospedale a seguito di una segnalazione che riferiva di una lite tra una madre ed un figlio.

I due, italiani di circa 30 e 60 anni, all'arrivo dei poliziotti apparivano entrambi preoccupati ed in particolare il ragazzo riferiva che era stato convinto dai genitori ad essere trasportato presso l'Ospedale dopo aver accusato un malore.

Il giovane infatti, nonostante si sentisse poco bene, inizialmente non voleva farsi visitare da un medico e, solo a seguito dell'insistenza dei genitori si convinceva a seguirli presso l'Ospedale. Giunti presso il nosocomio l'uomo però si alterava immediatamente in quanto riferiva di essere stanco e di non voler attendere, ma di voler tornare subito a casa. Da quì nasceva un'accesa lite verbale tra la mamma ed il figlio, ed in particolare la prima cercava di rassicurarlo e di convincerlo a farsi visitare. I poliziotti intervenuti dapprima riportavano la situazione alla normalità e successivamente interagivano con il ragazzo, lo calmavano e dopo una lunga chiacchierata, lo convincevano a rientrare presso l'Ospedale per farsi visitare.