ANCONA - Prima entra in un camper, poi, quando i proprietari lo scoprono, tenta la fuga con l'auto di una donna che si era fermata per il trambusto, trascinando la proprietaria. Ma la sua notte notte brava finisce in manette: arrestato dalla Polizia di Ancona un marocchino di 30 anni.

Civitanova, chiede tre bonifici per sbloccare la “donazione” da 750mila euro: truffatrice denunciata

APPROFONDIMENTI LO CHOC Senigallia, i carabinieri entrano in casa per un perquisizione, lui viene colto da malore: muore papà di 48 anni

É successo la notte scorsa: i poliziotti sono intervenuti, intorno alle ore 1.00, nei pressi di via Giordano Bruno dove era stata segnalata la presenza di un uomo che si era introdotto all'interno di un camper parcheggiato. A vederlo dal balcone e lanciare l'allarme erano stati i legittimi proprietari del mezzo. Quando sono arrivati i poliziotti hanno trovato il propietario che cercava di trattenere l'uomo. Che poco prima, vedendosi scoperto, aveva cercato di fuggire balzando a bordo dell'auto di una donna, amica dei proprietari, che si era fermata sul posto. Nel tenativo di fuga la donna è stata strattonata e trascinata per alcui metri, per fortuna senza riportre lesioni gravi. Il giovane marocchino è stato arrestato dai poliziotti per i reati di furto e rapina aggravati.