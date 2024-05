SENIGALLIA Colto da un malore durante una perquisizione domiciliare dei carabinieri, muore poco dopo in ospedale. La vittima è un 48enne senigalliese che ieri mattina presto si è sentito male dentro la propria abitazione. I militari si sono presentati a sorpresa alla sua porta, in via Piave, per un’ispezione.

Il malore

Lui ha aperto e li ha fatti entrare ma, poco dopo, si è sentito male. Si è accasciato a terra perdendo i sensi. E’ stato soccorso dai carabinieri in attesa dei sanitari del 118, subito allertati. Le sue condizioni sono apparse molto gravi. Nonostante la corsa disperata verso il vicino ospedale, è morto poco dopo per un arresto cardiocircolatorio. L’uomo lascia la compagna e due figlie. Numerosi i messaggi comparsi ieri sulla sua bacheca Facebook non appena si è diffusa la tragica notizia. Nessuno se l’aspettava perché non aveva problemi di salute. Familiari e amici sono rimasti increduli.