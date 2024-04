Atarde, musicista anconetano di 23 anni, ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Alba Adriatica” scritto insieme a Pecs e prodotto da Kyv. Ma il percorso di crescita del giovane cantautore non si fermerà qui, perché tra qualche giorno sarà anche protagonista del Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo di Roma. Atarde è lo pseudonimo di Leonardo Celsi, studente in composizione pop al conservatorio di Pescara, con una passione nata in famiglia perché il padre, violinista, è stato infatti parte integrante del gruppo folk Vincanto.



Il viaggio ironica



Partito da cover suonate in cameretta e dai primi inediti su SoundCloud, firma nel 2021 come autore per Universal Publishing e pubblica con Pezzi Dischi/ Island Universal il disco "Difetti di Forma", anticipato dai singoli “loml”, “Bulbi” e “Città”, a cui segue una nuova versione con l’aggiunta di altri 6 brani nell’inverno 2023. Il 2024 si apre con l’uscita del brano electro pop “Muschio” a cui ha fatto seguito il videoclip diretto da Luca Giraudo, Filippo Scimone e Simone Coppola. “Alba Adriatica” è un vero e proprio viaggio che ripercorre quello che Leonardo compie quotidianamente per andare a studiare a Pescara. Un percorso che viene incorniciato dalla musica e che si fonde con un testo che vuole raccontare una vita normale, ma che riesce a trovare nella semplicità grandi emozioni.

«La mia nuova canzone – spiega Atarde – è un viaggio, magari ironico, che racconta di quei posti che magari incontriamo mentre viaggiamo e ci fanno immaginare come possa essere vivere lì, per una vita lenta e pacifica. È una scoperta di luoghi nascosti, fuori dal grande turismo perché della costa adriatica si conoscono Rimini, Riccione, il Conero e mai quelle piccole spiagge sconosciute che vanno verso Alba Adriatica, appunto. Viaggiare attraversando le stazioni di queste piccole città è stato fondamentale per veder nascere il pezzo». Il nuovo singolo si va ad inserire in un percorso musicale ben delineato, che si concretizzerà in altra musica da rilasciare nei prossimi mesi per un Ep intitolato “Muschio”. E poi la musica dal vivo, con il Concertone del Primo Maggio di Roma da vivere sul palco da protagonista dopo aver vinto (insieme ad altri artisti) il contest 1M NEXT.



L’esibizione



«C’è emozione, non lo nego – conclude Atarde – ci esibiremo nel primo pomeriggio e con la mia band porterò la canzone “Muschio”. Sarà una grande emozione esibirsi per pubblico così vasto, perché anche solo il fatto di esserci è una grande occasione. Potrò dire “Questa cosa l’ho fatta”, anche perché se me l’avessero detto non troppo tempo fa io non ci avrei mai creduto. Cercherò di essere rilassato, ma so che nonostante la tensione di adesso il primo maggio io e la mia band ci divertiremo». Ma le date live di Atarde non si fermeranno al concertone dei sindacati perché sono già state annunciati alcuni concerti. Il cantautore anconetano si esibirà il 31 maggio nell’ambito del festival Otium di Trento poi il ritorno nella Marche con lo Svicolando Festival a Montecassiano il 14 giugno e il Rotondo Music Festival di Senigallia del 30 giugno.