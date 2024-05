Si parte per un viaggio, un viaggio con “Astronave”, per continuare a scoprire il mondo dei ragazzi di oggi. La cantante urbinate Noor Amelie Mocchi, in arte Noor, vuole fare proprio questo con il suo ultimo singolo. «La canzone è un po’ un cortometraggio, un film che vuole portare in un viaggio che racconta cosa vuol dire essere giovani oggi – spiega la cantante –. È una canzone fatta di immagini che riprendono la vita dei giovani, partendo anche dalle mie giornate. È un po’ un quadro di quella che è la mia vita».



La parola ai giovani

Passioni, amori, sogni, progetti, dubbi e paure. Noor parla dei giovani fin dall’inizio, con “Respiro”, la canzone che l’ha fatta conoscere dopo il covid. «Quando è uscito “Respiro” mi hanno scritto in tantissimi, soprattutto giovani, per dirmi che si ritrovavano molto nel testo – spiega –. C’erano tanti problemi, molto più grandi di noi, l’attenzione non era su come noi giovani vivessimo il covid, sulle ripercussioni della pandemia sulle giovani generazioni. Invece le abbiamo avute tutti, più o meno forti, e ognuno le ha in qualche modo incanalate come poteva, con il proprio linguaggio e il proprio modo. La musica è stato il mio modo per esprimere i miei sentimenti e il mio stato d’animo; con il mio canto, nei miei testi, ho provato a dare voce anche a quello che vivevo e sentivo dai miei compagni di classe, quello che vedevo negli occhi dei miei amici. È stato bello vedere come in molti si siano sentiti rappresentati». Dopo la maturità al Raffaello di Urbino Noor si è trasferita a Bergamo, dove studia per diventare una cantante. Giornate ricche di studio dunque, la mattina per l’università (studia Scienze della comunicazione) e il pomeriggio al piano. «Scrivo, canto, sto facendo molte sessioni con altri artisti – spiega Noor –. Sto scoprendo il mondo della scrittura artistica. Incontro tante persone: nella formazione dell’artista credo ci sia anche il fare esperienze. Se si stesse solo al piano poi mancherebbe il modo per poter dire le cose. Credo sia invece importante girare, conoscere, fare cose diverse. Da una gita in montagna o da una serata a ballare possono nascere spunti, si possono vedere le cose da un altro punto di vista. La mia musica, quello che scrivo è frutto di me, della mia esperienza. Sto cercando di arricchire il più possibile la mia creatività con ogni tipo di spunto e attività». Noor crede molto nei rapporti con le persone. «“Se mi pensi perché mi scrivi, vieni a dirmelo», frase che torna più volte in “Astronave” vuole proprio essere un modo per «mandare un messaggio alla mia generazione: spegnere il telefono e comunicare con le persone dal vivo – aggiunge –. Mi piace avere un rapporto con le persone, ho bisogno di persone vere, vederle negli occhi, vedere le espressioni quando qualcuno parla. Amo le cose vive e sentire l’energia di chi ho intorno».

La base di partenza

La base sono sempre lo studio, l’impegno e la ricerca. Aspetti che non mancano a Noor insieme a tanta passione. Noor a vent’anni è molto ‘centrata’ e costante in quello che ha come obiettivo. Quali progetti in cantiere? «Intanto si prospetta un’estate piena di musica, spero. Cantare d’estate, quando la gente è felice e in vacanza, è la cosa più bella».