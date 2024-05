Grande Fratello, al via i casting per la nuova edizione: ecco come iscriversi

Sono ufficialmente aperti i casting per la nuova edizione del Grande Fratello. Il reality, che sarà sempre condotto da Alfonso Signorini, partirà dal prossimo settembre su Canale 5.

Nonostante l'ultima edizione del reality sia terminata solo due mesi fa, la macchina dei casting per la nuova edizione è già attiva. Dagli account social del Grande Fratello, gli autori del programma hanno spiegato in che modo è possibile inviare la propria candidatura per partecipare al programma.

Come fare per candidarsi

Per tutti coloro che vorranno partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello potranno inviare la loro candidatura attraverso il portale ufficiale del reality. «Se pensi di essere la persona giusta puoi autocandidarti https://grandefratello.endemolshine.it inserendo un video e seguendo le indicazioni presenti sul portale - si legge -.

La nuova edizione

Oppure potrebbe essere Grande Fratello stesso a trovarti. L'attività di scouting infatti non si ferma mai e va avanti sia in giro per l'Italia sia sui social. Quindi, se dovesse arrivarti un messaggio dagli account social ufficiale del Grande Fratello, il prossimo concorrente potresti essere tu».

Stando alle ultime indiscrezioni durante la prossima edizione del Grande Fratello cambieranno alcune cose. «Qualche cambiamento, però, per la prossima edizione del Grande Fratello sarebbe previsto: la location - scriveva Tv Blog qualche tempo fa -. I nuovi concorrenti (ancora top secret) non saranno più nella celebre casa di Cinecittà, la stessa da ormai 24 anni, ma si sposteranno- insieme allo studio- nei Lumina Studios, situati a Parco di Veio, nella zona Nord di Roma. Un cambio di immagine che potrebbe portare una ventata nuova anche nel cast».