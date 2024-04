MONTEPRANDONE - Grave incidente sul lavoro a Centobuchi. È accaduto ieri mattina poco dopo le 8 sulla Salaria, nei pressi dell'intersezione con contrada San Donato. Un cinquantaseienne stava effettuando lavori di ristrutturazione all'esterno di un'abitazione privata quando, per motivi al vaglio dei carabinieri di Monteprandone giunti sul posto, è caduto da un'impalcatura di circa due metri in posizione prona.

La dinamica

La sfortuna ha voluto che l'uomo terminasse il volo addosso ad una panchina, su cui ha sbattuto violentemente la testa e il torace, tanto da perdere conoscenza e da rimediare una vistosa ferita sull'arcata sopraccigliare destra a causa della collisione con il legno. I colleghi che avevano assistito all'accaduto sono subito accorsi e hanno immediatamente allertato il 118; grazie alle indicazioni date telefonicamente all'infermiere della centrale operativa è stato ritenuto opportuno far intervenire, oltre all'ambulanza della potes, anche l'elisoccorso, dato che la situazione dell'operaio è stata subito giudicata grave, e anche a causa della dinamica è stato necessario predisposto il trasporto al trauma center regionale. All'arrivo del mezzo di soccorso l'uomo aveva riacquistato i sensi, ma gli altri operai hanno evitato di farlo muovere o alzare visto che il cinquantaseienne lamentava forti dolori al torace e alla testa, oltre all'importante emorragia causata dalla ferita alla testa.

Le cure

Il medico di turno dopo averlo valutato ha rilevato alcune sintomatologie riconducibili ad un possibile trauma cranico e toracico, tanto che l'uomo non ricordava nulla di ciò che era successo, nemmeno della caduta, e dopo averlo immobilizzato sulla tavola spinale dell’ambulanza per evitare ulteriori traumi è stato portato in barella sull'eliambulanza, che era nel frattempo atterrata in un campo adiacente alla casa in ristrutturazione. Icaro è poi partito con il paziente a bordo alla volta dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove sono stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso: i medici hanno ritenuto opportuno tenere l'operaio sotto osservazione per le prossime ore.