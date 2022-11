CENTOBUCHI - Malore fatale per un settantasettenne deceduto mentre era in bagno nella sua abitazione in contrada Sant’Anna a Centobuchi. Anche in questo caso vano è stato l’intervento dei sanitari del 118 partiti dal presidio Potes dell’ospedale Madonna del Soccorso.

Agli operatori giunti sul posto con una ambulanza, non è purtroppo rimasto da fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. Ieri, ad ogni buon conto, si sono verificati altri interventi lungo il territorio Piceno, per i malore che hanno colto numerose persone. Negli altri casi, per fortuna, non ci si è trovati di fronte a tragici epiloghi.