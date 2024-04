Migliaia di api sullo sportello di un'auto: l'intervento choc dei vigili del fuoco e di un apicoltore a San Benedetto

SAN BENEDETTO - L'auto era parcheggiata in via Togliatti quando all'improvviso migliaia di api si sono posate sullo sportello anteriore destro. Quando il proprietario della macchina è tornato a prenderla ha visto questo enorme sciame sulla vettura ed ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco: prima è stata delimitata l'area per evitare che le api infastidite potessero in qualche modo attaccare i presenti.

Quindi è stato chiamato un apicoltore che in poco tempo è riuscito a risolvere il problema consentendo all’automobilista di tornare a casa.