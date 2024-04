Sarnano, l'auto si ribalta e finisce contro un furgone: paura per una donna. Arriva l'eliambulanza

SARNANO Schianto questa mattina (9 aprile) a Gabella Nuova, interviene l’eliambulanza. Per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata per poi finire contro un furgone.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna che si trovava a bordo della vettura. Allertata anche l’eliambulanza che è atterrata a Pian di Pieca e ha trasferito l’automobilista all’ospedale di Torrette ad Ancona.