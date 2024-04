RECANATI Incidente a Villa Musone questa mattina (9 aprile). Per cause in corso di accertamento, un'auto e una bicicletta si sono scontrate.

I soccorsi

Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, prestate le prime cure al ciclista, hanno deciso per il suo trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.