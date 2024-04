Ciclista investito da un'auto a Trodica, portato all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza

MORROVALLE - Incidente stradale vicino allo svincolo della superstrada a Trodica, lungo la strada provinciale. Un ciclista, per cause in corso di accertamento, è stato investito da una Mercedes. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza, a bordo del quale l'uomo è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. E' successo intorno alle 14. In corso i rilievi da parte della polizia locale di Morrovalle.